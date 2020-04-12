Кержаков с семьей воссоздали обложку альбома группы Led Zeppelin

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Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков продолжил серию фотографий, где воссоздает обложки альбомов известных музыкантов. 

Экс-футболист выложил свою версию обложки альбома Presence группы Led Zeppelin. 

«Признавайтесь, сколько у вас этого добра еще осталось?» – подписал фото Кержаков, намекая на гречку в тарелке.

Presence – седьмой студийный альбом британской рок-группы Led Zeppelin, выпущенный 31 марта 1976 года.

Кержаков – гений косплея: повторяет обложки легендарных рок-альбомов с детьми в стиле самоизоляции. Уже есть Beatles, Queen и Oasis

 
 
 
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Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

Оригинальная обложка представлена ниже👇

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