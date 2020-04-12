Кержаков с семьей воссоздали обложку альбома группы Led Zeppelin

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков продолжил серию фотографий, где воссоздает обложки альбомов известных музыкантов.
Экс-футболист выложил свою версию обложки альбома Presence группы Led Zeppelin.
«Признавайтесь, сколько у вас этого добра еще осталось?» – подписал фото Кержаков, намекая на гречку в тарелке.
Presence – седьмой студийный альбом британской рок-группы Led Zeppelin, выпущенный 31 марта 1976 года.
Кержаков – гений косплея: повторяет обложки легендарных рок-альбомов с детьми в стиле самоизоляции. Уже есть Beatles, Queen и Oasis
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Оригинальная обложка представлена ниже👇