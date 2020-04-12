Кержаков с семьей воссоздали обложку альбома группы Led Zeppelin

Бывший нападающий Александр Кержаков продолжил серию фотографий, где воссоздает обложки альбомов известных музыкантов.

Экс-футболист выложил свою версию обложки альбома Presence группы Led Zeppelin.

«Признавайтесь, сколько у вас этого добра еще осталось?» – подписал фото Кержаков, намекая на гречку в тарелке.

Presence – седьмой студийный альбом британской рок-группы Led Zeppelin, выпущенный 31 марта 1976 года.

Кержаков – гений косплея: повторяет обложки легендарных рок-альбомов с детьми в стиле самоизоляции. Уже есть Beatles, Queen и Oasis

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) 3 Май 2020 в 12:58 PDT

Оригинальная обложка представлена ниже👇