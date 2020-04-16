Адвокат Кокорина об иске Ушаковой: «200 тысяч рублей давно лежат у нее на счете»

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы форварда , прокомментировала информацию о том, что ведущая «Первого канала» Ольга Ушакова подала иск о возмещении убытков за разбитое стекло.

«Сегодня прочитала в одном из интервью с истицей, что для нее самой новость, что иск подан только сейчас. Но, скорее всего, это связано с тем, что защита Кокорина обжалует в Кассационном суде приговор и указывает на тот факт, что он не причинял никакого ущерба ни автомобилю Маслий (фамилия Ушаковой по паспорту – прим.), ни ее водителю Соловчуку.

По-другому не могу это объяснить, так как деньги в размере 200 тысяч рублей давно лежат у нее на счете, она и ее представитель об этом уведомлены.

Никто из ответчиков не получал от истца каких-либо предложений по урегулированию данного вопроса. Кроме того, и сегодня готов погасить данный ущерб, и с таким ходатайством, которое было рассмотрено и удовлетворено следствием, уже выступала защита Павла в 2018 году», – заявила Стукалова.

Ведущая «Первого канала» Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева из-за разбитого стекла автомобиля