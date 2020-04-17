Мамаев о Кокорине: «Мы не собираемся держаться подальше друг от друга, выводы сделали»

Полузащитник рассказал о взаимоотношениях с форвардом , а также о том, хотел бы он что-либо изменить.

– Мы не собираемся держаться друг от друга подальше. В разговорах между собой сделали определенные выводы. Мы сами в это вляпались, никто никого не винил.

Произошла такая ситуация, мы сделали свои выводы, общие. Не было такого, что я хороший, а ты плохой.

- Хотел бы что-то изменить в жизни?

– Я уверен, что нет, отказался бы. Я ни о чем в жизни не сожалею, это такой большой опыт. Когда ты живешь в своем мирке, думаешь, что ты неуязвим.

После этого я узнал много интересных людей. Надо делать в каждой ситуации выводы. Именно эта ситуация многому меня научила.

Я бы плыл по течению в жизни, думал бы, что все крутится вокруг меня, – сказал Мамаев в разговоре с генеральным продюсером «Матч ТВ» в прямом эфире инстаграма.

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