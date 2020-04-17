Вадим Евсеев: «В «Амкаре» говорил Семину: «Забирайте Джикию!» Через три месяца он оказался в «Спартаке»

Главный тренер «Уфы» рассказал, что советовал главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину подписать защитника Георгия Джикию в период работы в .

– Видели ли вы в Джикии будущего капитана популярнейшего клуба страны, когда он играл в «Амкаре»?

– Помню его еще по «Локомотиву-2». Дима Парфенов тогда тренировал Иваново, я стал ему помогать – и вторая команда железнодорожников была в той же зоне ПФЛ. Перед новым чемпионатом звонил Шпиневу и говорил: «Давай нам этого футболиста». Он отвечал: «Нет, он уже в «Анжи» поедет на просмотр». Его уже хотели в первую лигу, и в итоге он оказался в «Химике» из Дзержинска.

Потом встретились в «Амкаре». Молодой, амбициозный, техника неплохая, левая нога хорошая, физические данные великолепные, прыгучий, читает игру, скорость – и взрывная, и дистанционная... Общительный, всегда находил общий язык с партнерами. Все при нем, словом. Надо было только поймать ритм и, что называется, набить шишек.

После одного из матчей в Перми с «Локомотивом» я общался с тренерским штабом красно-зеленых, и говорил: «Забирайте Джикию! Свой воспитанник, молодой, готовый игрок! Сейчас вы его поставите – он будет ничем не хуже тех, кто у вас есть».

Как и что дальше сложилось – не знаю, кто был генеральным директором на тот момент – не помню. Но я говорил о нем Семину, Пашинину, Лоськову и Батуренко. Насколько знаю, они все его знали и хотели. И на мои слова отвечали: «Да, да».

Но через три месяца Георгий оказался в «Спартаке», – рассказал Евсеев.