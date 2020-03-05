Агент Сане: «Интерес «Баварии» – не секрет. Лерой видит там условия для победы в ЛЧ»

Дамир Смольян, директор агентства, занимающегося делами вингера Лероя Сане, высказался о будущем своего клиента.

«Вместе с Сане мы пообщаемся с «Манчестер Сити» о том, как будет выглядеть следующий шаг. Интерес «Баварии» – не секрет. Но и другие клубы, абсолютно топовые, связывались с нами по поводу Лероя.

– единственный клуб в Германии, который Лерой может представить как следующий шаг в своей карьере. Он видит там условия для достижения своей цели – победы в Лиге чемпионов.

Сомневаться в характере или менталитете Сане удивительно. Но меня заверили, что никто в «Баварии» не задается такими вопросами», – заявил агент в интервью Sport Bild.

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