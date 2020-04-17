Врач «Сельты» о коронавирусе: «Смолов вернулся из страны, которая в принципе неопасна»

Врач «Сельты» Гарсия Кота прокомментировал возвращение форварда Федора Смолова и хавбека Пионе Систо в расположение команды на фоне пандемии коронавируса.
«Систо и Смолов приехали из стран, которые в принципе неопасны.
Они пройдут тесты, и так как нам потребуется несколько дней на обработку результатов, мы будем следить за ними в течение этого времени.
Исключать риск никогда нельзя, даже с вакциной», – заявил Кота в эфире El Partidazo de COPE.
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