Врач «Сельты» о коронавирусе: «Смолов вернулся из страны, которая в принципе неопасна»

Врач «Сельты» Гарсия Кота прокомментировал возвращение форварда и хавбека в расположение команды на фоне пандемии коронавируса.

«Систо и Смолов приехали из стран, которые в принципе неопасны.

Они пройдут тесты, и так как нам потребуется несколько дней на обработку результатов, мы будем следить за ними в течение этого времени.

Исключать риск никогда нельзя, даже с вакциной», – заявил Кота в эфире El Partidazo de COPE.

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