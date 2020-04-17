Павел Мамаев: «Укрепил веру. Хожу в церковь, не раз читал Библию»

Полузащитник высказался о влиянии заключения на его религиозные убеждения.

«Это просто черта характера. Как можно сдаться? Я попал в тюрьму, там никому не интересно, Мамаев я или кто.

Я попал в те обстоятельства, в которых мне надо жить. Я тогда не думал, что у меня футбола не будет, еще чего-то. Я думал, что мне надо жить там и думать о своей семье.

Никогда не думал, что меня эта ситуация сломает. Меня не интересовало мнение чужих людей, потому что никто не знает ситуацию, в которой я был. Я был уверен в себе, что я из этой ситуации возьму только хорошее.

Я и раньше не был далек от христианства, я укрепил веру, можно сказать. Хожу в церковь, не раз читал Библию. До этого я читал и не вкладывал в себя понимание того, что я прочитал», – сказал Мамаев в прямом эфире инстаграма .