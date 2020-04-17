Аршавин о рисках игроков при рестарте сезона: «Ну что делать? Люди ходят на стройки, на фабрики»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал слова главного тренера о том, что игрокам нужно 1-1,5 месяца на подготовку, чтобы вернуться к играм, и высказался об участии футболистов в матчах.

– Сейчас они [футболисты] занимаются бесполезной работой. Когда они будут по одному на каждом поле, почему тогда на двух половинах они не могут [заниматься]? Уже два человека. И так далее. На самом деле все это можно ближе сгруппировать. Можно прописывать какие-то правила, но футбол – это футбол. Рано или поздно, так или иначе контакты будут. А если он [игрок] будет заходить в то же помещение базы?

Честно? Вот если говориться – старт чемпионата, я не знаю, 21 июня. Если 21 мая любая команда выйдет [тренироваться] – это самое лучшее. А если уж на то пошло, то команда может приехать в тот же Удельный, закрыться всем вместе и готовиться к этому чемпионату.

– Вы бы лично пошли на это, Андрей?

– Ну если футболистам сейчас сказать: вы играете и получаете 100 процентов, или вы не играете и 40 отдаете, – то я уверен, что 99% [футболистов] выберут играть за 100 процентов.

Хорошо, а потом чемпионат начнется, у кого-то будет коронавирус – и что? Риски все равно будут. Если начинать чемпионат – это значит, что люди, клубы, организация взяли на себя определенные риски.

Даже сейчас чемпионат Германии через две недели должен возобновиться – в «Кельне» три человека [заразились коронавирусом]. Ну что делать? В любой профессии люди, которые ходят сейчас на работу... даже мы, приходя сюда, берем на себя ответственность каждый лично, что мы рискуем заразиться. Вот и все. В Германии даже, оказывается, фабрики некоторые не закрывали, стройки не закрывали. Почему люди на стройки ходят, на фабрики ходят, а на футбол, где, в принципе, меньше народу, они не могут ходить? Почему? Риски, понятно, есть, – заявил Аршавин.