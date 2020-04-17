Аршавин об Алексе Сонге: «Перед концом сезона все прятали форму, лишь бы он ее не увез в Африку»

Экс-форвард в диалоге с журналистом Тимуром Журавелем поделился воспоминаниями о полузащитнике , с которым они вместе играли за «пушкарей».

По условиям телепередачи «Идеальная команда», россиянин должен был сделать выбор между своим бывшим партнером по лондонскому клубу и , выступавшим за «Челси».

– Что сказать об Алексе Сонге? Это такой раздолбайчик, немножко пижончик. Самый опасный он был, когда перед концом сезона все прятали форму, лишь бы он все не собрал и не увез в Африку.

Такой талантливый игрок, который, думаю, все равно не смог в полной мере себя реализовать. Веселый, добрый парень.

– Тебя удивило, что он оказался в чемпионате России, в «Рубине»?

– Да, удивило. Больше скажу, меня удивило, и когда его «Барселона» купила. Я присутствовал при этом – что там были разговоры или нет. Я, конечно же, его подбодрил, сказал: «Алекс, конечно же, езжай», хотя понимал, что вряд ли он там будет играть. Но так сложилось, к сожалению. Я на самом деле за него переживал, когда он оказался в «Рубине», но и здесь он не смог даже, по-моему, сезон…

– Он денег приехал срубить, да?

– Не знаю, я не спрашивал. Но раз он и формой не брезговал, то и деньги казанские почему бы не забрать?

– Какие у тебя аргументы за Смертина или против Смертина?

– Во-первых, Алексей был лучшим игроком России, а Сонг даже сезона у нас здесь [в «Рубине»] не смог провести.

Алексей становился чемпионом Англии. Много что можно сказать, – ответил Аршавин.