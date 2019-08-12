Nike может предложить Стерлингу контракт на 10 млн фунтов в год, как и Puma

Полузащитник «Манчестер Сити» может продлить контракт с Nike или заключить соглашение с Puma.

Ранее немецкий бренд спортивной одежды предложил вингеру сборной Англии десятилетний контракт на 100 млн фунтов и готов сделать Стерлинга своим самым высокооплачиваемым футболистом.

В Nike готовы повторить предложение Puma – около 10 млн фунтов в год для 25-летнего футболиста.

У американской компании, изготавливающей бутсы для Стерлинга, по условиям действующего соглашения есть окно в шесть месяцев, чтобы повторить предложение конкурентов, несмотря на то, что срок контракта со Стерлингом истекает в июне.

Напомним, в августе 2019 года сообщалось, что Стерлинг заработает 100 млн фунтов по контракту с Air Jordan.

Что касается Puma, то с брендом также сотрудничают главный тренер , форвард Серхио Агуэро, хавбек Давид Силва, защитник .

«Сити» подписал контракт с Puma на 650 млн фунтов. Дороже только у «Барсы» и «МЮ»