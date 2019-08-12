Стерлинг близок к сделке на 100 млн фунтов с Puma. Он станет самым высокооплачиваемым футболистом компании

Полузащитник , вероятно, заключит сделку с немецким производителем экипировки Puma.

По информации Sky Sports, если англичанин не станет продлевать соглашение с и примет предложение Puma, он заработает 100 миллионов фунтов за 10 лет.

В результате сделки для Puma Стерлинг станет лицом глобальной маркетинговой стратегии и самым высокооплачиваемым футболистом.

У немецкой фирмы уже есть действующий контракт с «Манчестер Сити» – он рассчитан на 10 лет и принесет «горожанам» 650 миллионов фунтов.

Также с Puma сотрудничают главный тренер клуба , форвард Серхио Агуэро, хавбек Давид Силва, защитник .

В августе 2019 года сообщалось, что Стерлинг заработает 100 млн фунтов по контракту с Air Jordan, у вингера будут бутсы от бренда.

«Сити» подписал контракт с Puma на 650 млн фунтов. Дороже только у «Барсы» и «МЮ»