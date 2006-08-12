🏀Стерлинг заработает 100 млн фунтов по контракту с Air Jordan. У него будут бутсы от бренда

Вингер Рахим Стерлинг может заключить новый контракт с Nike.

24-летний англичанин рассматривает подписание соглашения с брендом Air Jordan, который будет поставлять ему именные бутсы.

Контракт на использование и рекламу бутс на 100 миллионов фунтов может стать одним из самых дорогих в истории, а Стерлинг станет одним из первых футболистов, заключивших такой контракт с брендом.

Сейчас у Стерлинг действующее соглашение с – еще на один год.

Бренд Air Jordan, разработанный американской компанией для легендарного баскетболиста Майкла Джордана, лишь год назад вышел на футбольный рынок, заключив договор с «ПСЖ» на изготовление формы.

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У «ПСЖ» будет форма от бренда Джордана. Майкл впервые пришел в футбол