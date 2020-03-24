Сергей Лавров: «Очень скучаю по футболу в это непростое время»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, чего ему не хватает во время ограничений из-за пандемии коронавируса.

– Я болельщик со стажем, но интерес не угасает и по сей день.



Не скрою, очень скучаю по футболу в это непростое время, когда нельзя ни посмотреть, ни самому выйти на поле.

Особых примет у меня нет, даже несмотря на то что, по словам одного из моих товарищей, статистика при условии моего «живого» посещения той или иной игры оставляет желать лучшего.

- Какое амплуа ближе – защитника или нападающего?

– Думаю, что главное – получать удовольствие от обоих процессов, всегда ясно видеть цель и двигаться к ней максимально эффективно, – сказал Лавров.

«Спартак» поздравил Сергея Лаврова с 70-летием: «Желаем вам продолжать мастерски защищать интересы России»

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