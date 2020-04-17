Фигу о переходе из «Барсы» в «Реал»: «Не чувствовал, что мою работу оценивали по достоинству»

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Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу рассказал о переходе из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году.

«Это было важное, но сложное решение. Я покинул город, который многое мне дал, в котором я хорошо себя чувствовал.

Но когда ты не чувствуешь, что твою работу оценивают по достоинству, и получаешь предложение от другого клуба, ты начинаешь задумываться», – сказал Фигу во время прямого эфира в инстаграме.

Фигу – 2-й в рейтинге самых скандальных трансферов по версии ESPN, Тевес, ван Перси и Баджо – в топ-10

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