Василий Уткин: «Собчак – выдающийся журналист, но выдвижение в президенты было не особенно ее решением»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о деятельности Ксении Собчак.

– Как вы оцениваете деятельность Ксении Собчак и ее личность?

– Собчак – выдающийся журналист, я считаю. Журналиста не обязательно любить.

Она абсолютно прекрасно справляется со всеми обязанностями журналиста. Она очень въедлива в своей подготовке, не боится задавать неприятные вопросы друзьям, опасные, возможно, политикам, если бывает такое необходимо.

Она, конечно же, очень хорошо знает свою выгоду. Я не вижу в этом никакого абсолютно зла. Тем более, когда ты понимаешь, что человеку нужно, это всегда ключ к общению с ним, иногда – к управлению им. Но я Ксенией, конечно, не управляю.

Ее выдвижение в президенты было полезной акцией, хотя бы потому, что выборы президента это не только выборы президента. Это еще и обсуждение актуальных проблем общества. Так или иначе, но Ксения послужила витамином размышления на этих выборах.

Дальше вопрос того, какие возможности были упущены. Многие были упущены ею, я уверен. Я считаю, что она совершенно не использовала эти выборы как журналист. Изначально мне вообще показалось, что для журналиста прекрасный вызов – самому поучаствовать в том, что ты так или иначе рефлектируешь по законам профессии.

И именно то, что Ксения в данном случае не включила свой журналистский разум, свою журналистскую возможность, я и вижу в этом единственное реальное обоснование того, что ее выдвижение было не особенно ее собственным решением.

Если бы это было ее собственное решение, она бы, я уверен, все, что причитается, с точки зрения развития и разнообразного потенциала – канала в ютюбе и чего угодно, она бы все из этого, безусловно, исчерпала. Она такова, – сказал Уткин на стриме.

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