Агент Чалова: «В какую именно топ-лигу он переедет – не столь важно»

Агент Кристиан Эмиле, представляющий интересы нападающего ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал возможность трансфера игрока в европейский клуб.

«Чалов привлек внимание команд из нескольких стран, но самое серьезное предложение пришло из Англии минувшим летом. Думаю, все знают, о каком клубе идет речь.

Самое главное – чтобы проект был привлекательным. А в какую именно топ-лигу он переедет – не столь важно», – сказал Эмиле.

«Кристал Пэлас» действительно предлагал за Чалова 25 млн фунтов, но клуб не отпустил – возможно, из-за ВЭБа