Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе форварда ЦСКА Федора Чалова в .

– Летом Федор Чалов едва не уехал из ЦСКА в «Кристал Пэлас». Как бы он там смотрелся?

– Это достойный клуб из Лондона с богатыми традициями. Тренирует его , у него хороший подбор исполнителей.

Я на месте Федора настоял бы на трансфере, ведь ЦСКА и АПЛ — два совсем разных мира.

В свое время я рискнул, ведь в Донецке великолепно себя чувствовал. У меня была двухкомнатная квартира, мне дали «Волгу», и в день я получал больше, чем в «МЮ». В итоге мой риск оправдался, – сказал Канчельскис.

Английский клуб сделал предложение по Чалову в августе 2019 года, но ЦСКА ответилиотказом.