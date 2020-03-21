Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе форварда ЦСКА Федора Чалова в «Кристал Пэлас».
– Летом Федор Чалов едва не уехал из ЦСКА в «Кристал Пэлас». Как бы он там смотрелся?
– Это достойный клуб из Лондона с богатыми традициями. Тренирует его Рой Ходжсон, у него хороший подбор исполнителей.
Я на месте Федора настоял бы на трансфере, ведь ЦСКА и АПЛ — два совсем разных мира.
В свое время я рискнул, ведь в Донецке великолепно себя чувствовал. У меня была двухкомнатная квартира, мне дали «Волгу», и в день я получал больше, чем в «МЮ». В итоге мой риск оправдался, – сказал Канчельскис.
Английский клуб сделал предложение по Чалову в августе 2019 года, но ЦСКА ответилиотказом.