Андрей Канчельскис: «На месте Чалова настоял бы на трансфере в «Кристал Пэлас». ЦСКА и АПЛ – два совсем разных мира»

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном переходе форварда ЦСКА Федора Чалова в «Кристал Пэлас»

– Летом Федор Чалов едва не уехал из ЦСКА в «Кристал Пэлас». Как бы он там смотрелся?

– Это достойный клуб из Лондона с богатыми традициями. Тренирует его Рой Ходжсон, у него хороший подбор исполнителей.

Я на месте Федора настоял бы на трансфере, ведь ЦСКА и АПЛ — два совсем разных мира.

В свое время я рискнул, ведь в Донецке великолепно себя чувствовал. У меня была двухкомнатная квартира, мне дали «Волгу», и в день я получал больше, чем в «МЮ». В итоге мой риск оправдался, – сказал Канчельскис. 

Английский клуб сделал предложение по Чалову в августе 2019 года, но ЦСКА ответилиотказом. 

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