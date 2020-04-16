«Часть из 800 млн пойдет кому-то в карман. В России так делается». Хавбек «Луча» о бюджете Приморья

Хавбек «Луча» Дмитрий Калугин высказался о ситуации в Приморском крае.

– Считается, что профессиональным спортом и футболом, в частности, в Приморье пожертвовали, чтобы деньги, которые выделялись из бюджета, пошли на другие нужды.

– Я только за, если эти деньги пойдут на пользу приморцам. Речь, насколько понял из слов губернатора, идет про 800 миллионов. Но я не уверен, что все эти деньги пойдут на борьбу с коронавирусом, на поддержание жизненно важных сфер.

Часть этих денег пойдет кому-то в карман. Кому точно, не могу утверждать, потому что не знаю. Но у нас в России делается так.

И все-таки в правительстве края не тупые люди сидят, они могли бы подумать, как заработать, как привлечь инвесторов, бизнес из того же Китая.

Если бы все деньги оставались в Приморье, а не шли в Москву, на спорт, на все бы хватало. Но кому-то все время мало. Человек, когда приходит к власти, становится жадным. Считает, что ему все дозволено.

– Это вы про губернатора или про кого-то еще?

– Я в принципе про человека, наделенного хотя бы малейшей властью.

– Но в данном случае руководитель, очевидно, считает, что в такой ситуации правильнее направлять деньги из бюджета не на футбол, а врачам.

– Дай бог, чтобы деньги получили врачи. Я готов был, как игроки многих клубов, пойти на снижение зарплаты, другие меры. Но, повторюсь, не уверен что эти миллионы дойдут до врачей, до нуждающихся людей.

Вот футбольную школу «Луча» оставляют. Но куда детям из нее стремиться? Я маленьким приходил на наш стадион «Динамо», видел, как «Луч» обыгрывает ЦСКА. И сам стремился дорасти до нашей первой команды. Дорос, стал играть. А дальше – вот это все, – заявил Калугин.