«Я бьюсь не за ваше «шапито». Хавбек «Луча» Калугин – губернатору Приморья о критике клуба

Хавбек «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморского края Олега Кожемяко о финансировании клуба.

Чиновник высказался о решении властей края не финансировать профессиональные спортивные клубы в этом году: «Мы будем содержать, сейчас я скажу, на 800 миллионов 150 человек, не являющихся жителями Приморья? Это «Адмирал», это баскетбол, это волейбол.

Зачем? И для чего? Это футбольный клуб «Луч», так называемый. Там же нет никого из наших. На 150 игроков тратить 800 миллионов рублей!»

«Решил написать пост на тему футбола в Приморье. Лично меня очень задели слова губернатора Олега Кожемяко по поводу футбола и местных ребят.

У меня пропало уважение. Уважения нет потому, что нет поступков, а только лишь слова, которые не заверяются делом (поступками). Как все мы знаем, настоящий мужчина совершает поступки и мало говорит о них! К сожалению, много слов и мало дел.

Губернатор затронул тему земляков. Чтобы говорить о местных ребятах, сначала стоит разобраться, есть они в профессиональных клубах Приморья или нет?! А я отвечу на это так – они есть и их много! А именно: Антон Кротов (Арсеньев), Никита Белунов (Лучегорск), Руслан Гордиенко (Пограничный), Сетрак Акопян (Владивосток), Дмитрий Калугин (Хороль), Илья Постухов (Владивосток), Александр Васильев (Владивосток), Михаил Пономаренко (Владивосток), Насадюк Максим (Владивосток), Александр Котляров (Уссурийск), и этот список еще объемнее!

Интересно стало теперь, кто тут местный, а кто нет?!🤔 Чтобы были местные ребята, нужно создавать условия для развития таких ребят, я сам из села Хороль и там нет условий для занятий футболом от слова вообще! Так откуда будут футболисты, баскетболисты, хоккеисты и так далее? Очень много талантливых ребят в селах, но таланта мало, его нужно развивать и работать упорно, но делать это негде, к сожалению...

Скажу одно. Я выхожу на поле и бьюсь за своих родных, друзей и за приморских болельщиков, но только не за ваше «шапито», – написал Калугин в инстаграме.

Крушение «Луча» – это предупреждение. Вот что бывает, когда клубы слишком верят в бюджетные деньги