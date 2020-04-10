«Зенит» передаст средства индивидуальной защиты двум больницам Петербурга

«Зенит» в рамках социального проекта «Вместе победим!» поддержит Покровскую и Александровскую больницы Петербурга в борьбе с коронавирусом.

Как сообщается на сайте клуба, в качестве безвозмездной помощи больницам будут переданы 1600 комбинезонов, 300 защитных очков, 2380 респираторов FFP2 и FFP3, 1000 экранов, 80 одноразовых халатов, а также 30 пульсоксиметров.

«Мы принимаем пациентов с COVID-19 несколько дней, и стационар уже заполнен. В стационаре сейчас находится около 600 человек, и наши врачи работают без остановки. Все медицинские работники каждый день нуждаются в защитных средствах. Мы стараемся успевать пополнять запасы СИЗов, поэтому рады любой помощи.

Мы очень благодарны фонду «Не напрасно» и футбольном клубу за то, что в ближайшее время наши врачи защищены во время работы. Состояние здоровья наших сотрудников является приоритетной задачей. Для нас также очень ценно и важно понимать, что мы не одни на этой войне с болезнью», – заявила заместитель главного врача Александровской больницы Людмила Рошковская.

«Покровская больница стала еще одним медучреждением Петербурга, которое перепрофилировалось и принимает пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Напряженная работа всего медперсонала больницы в режиме нон-стоп, большой поток пациентов — эти проблемы актуальны не только для нас, но и для больниц, которые сейчас бросили все силы на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Ежедневно 400 сотрудников больницы нуждаются в средствах защиты. Сейчас важна любая помощь, и мы очень благодарны таким энтузиастам, как фонду «Не напрасно» и команде «Зенит», за то, что не остались в стороне и помогают нам бороться», – сказала главврач Покровской больницы Марина Бахолдина.

Ранее игроки, тренеры и руководство «Зенита» выделили личные средства на закупку оборудования в больницу Святого Георгия.