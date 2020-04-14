Фердинанд о словах Сунесса про Погба: «Парень, слушай, у этого мужика есть медаль чемпиона мира»

Экс-защитник « поддержал хавбека команды Поля Погба в перепалке с экс-тренером .

«Он даже не играл в этом году! Не знаю, почему его имя у всех на устах, он даже не играл в футбол. Я не понимаю этого, почему вы все обсуждаете Поля Погба? Он по-настоящему не играл в этом сезоне, так что его не должны обсуждать.

Я не понимаю. Да, Погба – отличный игрок, это ясно. Но его осуждают и делают виновником проблем в сезоне, в котором он не играл никакой роли, так что мне сложно это принять.

Конечно, Грэм Сунесс сделал заявление про медали. Парень, слушай, у этого мужика есть медаль чемпиона мира. Сложно спорить с кем-то в таком стиле при наличии победы на этом турнире.

Он выиграл четыре скудетто в Италии или около того. Погба брал трофеи. Послушайте, Грэм Сунесс был отличным игроком и тоже многое выиграл.

Послушайте, Грэм Сунесс и все игроки из его поколения должны понять, что эти парни не смотрят на них. Они даже не знают, кто это. Поль Погба, сказав, что не знает, кто это, имел в виду, что не видел его игру. Я уверен в этом. Это не из-за неуважения, он просто не знает его!

Сунесс был топ-игроком, одним из лучших британских полузащитников в истории. Но Поль Погба не знает его.

Вот так просто. И это просто разница в поколениях. Так что не думайте про неуважение.

Послушайте, если бы я был Полем Погба, я бы сказал то же самое. Но я сказал бы это более грубо, потому что это звучало бы так: «Вы унижаете меня все это время, а я ни разу не пнул мяч. Почему вы говорите обо мне?» – сказал Фердинанд для The Beautiful Game Podcast.

Погба о критике от Сунесса: «Я даже не знал, кто это. Не очень часто слушаю эти умствования»

Сунесс о словах Погба: «На ум приходит старая фраза – выкладывай свои медали на стол»