Сунесс о словах Погба: «На ум приходит старая фраза – выкладывай свои медали на стол»

Экс-тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс прокомментировал недавние слова хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
«На ум приходит старая футбольная фраза – выкладывай свои медали на стол», – сказал Сунесс.
В составе «Манчестер Юнайтед» Погба выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги. Со сборной Франции хавбек стал победителем чемпионата мира.
Сунесс – 5-кратный чемпион Англии в составе «Ливерпуля», трижды в составе «красных» он побеждал в Кубке европейских чемпионов. В качестве тренера Сунесс привел «Ливерпуль» к победе в Кубке Англии.
Погба о критике со стороны Сунесса: «Я даже не знал, кто это. Не очень часто слушаю эти умствования»
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