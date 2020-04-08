Лунев о Гончаренко: «Реально считаю его гением»

Вратарь поделился мнением о главном тренере ЦСКА Викторе Гончаренко, под руководством которого играл за «Уфу».

«Перед своим дебютом в чемпионате России я поначалу был уверен, что выйду и не испорчу. На тренировках все получалось, чувствовал уверенность в себе. Единственное, психологический момент: долго шел – и вот оно, главное, по большому счету, не обосраться.

У нас тренером был Виктор Гончаренко, и я реально его считаю гением. Он подошел ко мне и говорит: «Слушай, Лунь, просто подсказываешь защитникам, что им делать, и все. Ничего не придумывай, и все будет нормально».

И как рукой сняло волнение. Вышел – поймал мяч, пошла уверенность, получал удовольствие», – рассказал Лунев в интервью YouTube-каналу «Честность – не порок».