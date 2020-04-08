Селюк о Николиче в «Локо»: «Как человек, оскандалившийся на почве расизма, может работать в клубе, где играют темнокожие?»

Футбольный агент высказался против назначения Марко Николича на пост главного тренера в случае ухода Юрия Семина.

«В России не все об этом знают, но Николич был выгнан за расизм из команды в Словении («Олимпия» из Любляны – прим. Sports.ru), где он был дисквалифицирован местной федерацией футбола.

В «Локомотиве» играли и играют многие темнокожие футболисты. В нынешнем составе это Эдер, Фарфан, Жоау Мариу, Идову… Как человек, оскандалившийся на почве расизма, может работать в клубе, за которым стоят железные дороги, которые имеют отношения с разными странами?

Я призываю не только руководителя РЖД, но и руководителя РФС обратить на это внимание. Как может быть такое, что российский тренер выигрывает все, а его меняют на невостребованного скандального серба, который никому не нужен?!» – сказал Селюк.