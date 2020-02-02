«Ювентус» попробует купить Милинковича-Савича у «Лацио», если не подпишет Погба

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может перейти в «Ювентус».
Как сообщает Calciomercato, туринцы уже несколько лет следят за хавбеком, и хотя прежде их не устраивали запросы римского клуба, сейчас они готовы вернуться к варианту с приобретением 25-летнего серба.
Важным фактором в этом случае станут переговоры с «Манчестер Юнайтед» по хавбеку Полю Погба: если француза не удастся купить, то «Ювентус» переключится на Милинковича-Савича.
При этом туринцы предпочтут включить в сделку по Сергею кого-нибудь из своих нынешних игроков, в то время как руководство «Лацио» рассчитывает на выплату всей требуемой суммы и не будет предоставлять «Ювентусу» скидок.
Ранее сообщалось, что римляне хотят получить около 100 миллионов евро за игрока.
В нынешнем сезоне Милинкович-Савич провел 25 матчей в Серии А и забил 4 гола. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.