«Ювентус» попробует купить Милинковича-Савича у «Лацио», если не подпишет Погба

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может перейти в .

Как сообщает Calciomercato, туринцы уже несколько лет следят за хавбеком, и хотя прежде их не устраивали запросы римского клуба, сейчас они готовы вернуться к варианту с приобретением 25-летнего серба.

Важным фактором в этом случае станут переговоры с по хавбеку Полю Погба: если француза не удастся купить, то «Ювентус» переключится на Милинковича-Савича.

При этом туринцы предпочтут включить в сделку по Сергею кого-нибудь из своих нынешних игроков, в то время как руководство рассчитывает на выплату всей требуемой суммы и не будет предоставлять «Ювентусу» скидок.

Ранее сообщалось, что римляне хотят получить около 100 миллионов евро за игрока.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич провел 25 матчей в Серии А и забил 4 гола. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.