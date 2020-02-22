Журналист Скира: «Погба хочет вернуться в «Ювентус». Туринцы начали переговоры с Райолой»

Полузащитник Поль Погба намерен сменить клуб по завершении сезона.

Журналист Николо Скира сообщает, что приоритетным вариантом для 27-летнего хавбека является возвращение в .

Туринский клуб уже ведет работу над трансфером француза и обсуждает потенциальную сделку с его агентом .

Нынешний сезон, который в настоящее время прерван из-за пандемии коронавируса, Погба практически полностью пропустил из-за травм.

Ранее мадридская газета As сообщала, что полузащитник настроен перейти в «Реал».