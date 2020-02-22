Журналист Скира: «Погба хочет вернуться в «Ювентус». Туринцы начали переговоры с Райолой»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен сменить клуб по завершении сезона.
Журналист Николо Скира сообщает, что приоритетным вариантом для 27-летнего хавбека является возвращение в «Ювентус».
Туринский клуб уже ведет работу над трансфером француза и обсуждает потенциальную сделку с его агентом Мино Райолой.
Нынешний сезон, который в настоящее время прерван из-за пандемии коронавируса, Погба практически полностью пропустил из-за травм.
Ранее мадридская газета As сообщала, что полузащитник настроен перейти в «Реал».