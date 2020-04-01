Сергей Семак: «Кокорин хочет играть в «Зените». Он один из лучших футболистов в РПЛ»

Главный тренер «Зенита» ответил на вопрос о перспективах нападающего , арендованного «Сочи».

– Будет ли Кокорин играть в «Зените»?

– Конечно, мне бы очень хотелось. Сейчас у него арендное соглашение с «Сочи». Пока я не могу сказать, как ситуация дальше будет обстоять.

Саша хочет играть в нашей команде. Я как тренер говорил и говорю, что это прекрасный футболист, один из лучших в чемпионате России. Он усилит абсолютно любой клуб.

Здесь уже дело за руководством и Сашей – насколько придут к общему знаменателю, получится ли договориться, – описал ситуацию Семак в эфире в инстаграме «Детского хосписа».

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