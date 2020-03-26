Гинер о сделке с ВЭБ.РФ: «С таким мощным партнером ЦСКА скоро вернет себе лидирующие позиции в российском футболе»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о приобретении 77,63% акций клуба госкорпорацией ВЭБ.РФ.

«Я бы хотел поблагодарить руководство ВЭБ.РФ за конструктивную позицию и поддержку клуба в такой сложной экономической ситуации. Выбранный формат позволит ЦСКА реструктурировать финансовые обязательства и сосредоточиться на спортивных результатах.

Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надежного партнера, клуб в скором будущем вернет себе лидирующие позиции в российском футболе», – заявил Гинер.

Госкорпорация ВЭБ.РФ приобрела 77,63% акций ЦСКА

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