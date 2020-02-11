Агент Варга о Гинере: «Если бы у всех клубов были такие руководители, футбол в России развивался бы быстрее»

Футбольный агент Шандор Варга, чья компания занимается делами форварда ЦСКА Федора Чалова, поделился мнением о президенте армейцев .

– Летом прошлого года Гинер сказал, что, на его взгляд, Чалову пока рано в Европу. Это так?

– Немножко не согласен с Гинером. Я дружу с ним 30 лет и очень уважаю за то, что он сделал для российского футбола. Если бы у всех ваших клубов были такие руководители, как Гинер – футбол в России развивался бы быстрее.

Теперь возвращаясь к Чалову. Я очень хорошо знаю Ходжсона (главный тренер «Кристал Пэлас» – прим. Sports.ru). И могу точно сказать: Чалову пошла бы на пользу работа с таким специалистом Ходжсон тренировал сборную Англии, «Интер», «Ливерпуль». Он выводил в финал Лиги Европы «Фулхэм».

Да, «Пэлас» – это не «Арсенал» или «Ман Сити». Но Федор сделал бы серьезный шаг вперед.

При этом уважаем позицию ЦСКА. Армейцы не захотели отпускать своего ведущего форварда. Это показывает, что Гинер в первую очередь думает о спортивных успехах, а не финансовых, – сказал Варга.