«Наполи» контактирует с окружением Азмуна

«Наполи» хочет приобрести нападающего Сердара Азмуна.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, контактирует с окружением 25-летнего форварда.

Отмечается, что «Наполи» очень нравится игра Азмуна. Спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли следит за иранцем уже несколько месяцев.

Вчера стало известно, что интерес к Азмуну также проявляют «Лестер» и «Вест Хэм». При этом уточнялось, что «Зенит» хочет получит за игрока 35 млн евро.

В этом сезоне Азмун провел за «Зенит» 21 матч в РПЛ, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.