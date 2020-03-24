«Наполи» контактирует с окружением Азмуна

«Наполи» хочет приобрести нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, «Наполи» контактирует с окружением 25-летнего форварда.
Отмечается, что «Наполи» очень нравится игра Азмуна. Спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли следит за иранцем уже несколько месяцев.
Вчера стало известно, что интерес к Азмуну также проявляют «Лестер» и «Вест Хэм». При этом уточнялось, что «Зенит» хочет получит за игрока 35 млн евро.
В этом сезоне Азмун провел за «Зенит» 21 матч в РПЛ, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.