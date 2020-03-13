Евгений Савин: «В 2007-м «Локо» предлагал мне 120 тысяч баксов. Но я выбрал Газзика, он круче Бышовца»

Блогер и бывший футболист Евгений Савин вспомнил о несостоявшихся переходах в «Локомотив» и в 2007 году.

«Была встреча – я, мой агент Сафонов, Семин и человек, отвечавший за финансы в . Они спросили, какую сумму дает ЦСКА. Сафонов сблефовал и сказал, что 80 тысяч долларов. А в я тогда получал, по-моему, 10 тысяч.

И тут Семин говорит: «Мы можем дать больше». И предложил то ли 100, то ли 120 тысяч долларов. Это был 2007 год! И «Локо» предлагал мне 120 тысяч баксов! А я же из Перми – это деревня в сравнении с Москвой.

Я реально тогда чуть под стол не скатился. Но я выбрал Газзика (Валерия Газзаева – прим.). Все же он выигрывал Кубок УЕФА. В моем понимании Газзик круче, чем Бышовец.

Почему сорвался трансфер в ЦСКА? Там и так трансфер стоил 4 млн евро. А тут, как мне объясняли, приехали какие-то ребята из Подольска и попросили у Гинера еще какой-то кэш, потому что они работали вместе с Сафоновым. Гинер сказал: «Отдыхайте».

И так трансфер большой, а тут еще попросили 1 млн евро в Подольск на свежий воздух отправить. В итоге отправили меня обратно в «Амкар», – рассказал Савин Александру Кержакову в прямом эфире в инстаграме.