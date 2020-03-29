Уткин о 90-х: «Восхитительное время возможностей. Плохого было много, но хорошее перевешивает»

Журналист Василий Уткин высказался о жизни в 1990-е.

– Не опасаетесь ли вы новых 90-х в случае резкой смены власти?

– Почему мы сейчас обсуждаем, что может быть только резкая смена? Не потому ли, что власть упустила возможность смениться плавно? Не потому ли, что для нее это сейчас просто немыслимо? Что же нам с вами делать?

Да, мне бы очень не хотелось резкой смены. Но мне и такой, какая она сейчас есть, не хотелось. А она произошла. Стоит ли нам паниковать из-за того, что мы не можем изменить? Я предпочитаю не паниковать.

Кроме того, вы, мне кажется, не жили в 90-е. 90-е – это восхитительное время, время возможностей. Мало того, все те люди, которые больше всего стращают 90-ми, они сами оттуда. Они просто боятся потерять то, что потеряли те, кого они сменили. Вот поэтому они так говорят.

Плохого было много, но хорошее перевешивает. Лучшее время моей жизни – 90-е годы.

– Как относитесь к Ходорковскому?

– С интересом, но я не очень его поклонник, честно говоря. Меня сводила жизнь и с президентами, и с очень богатыми людьми. И, прямо скажем, всегда чувствуешь, когда человек сохраняет человеческое лицо или нет, или это уже маска и презрение к окружающим людям.

У меня был один случай. Я должен был ехать на День нефтяника в Нефтеюганск. Меня впихнули в последний день. Поскольку я огромным во всех отношениях был всегда, меня не могли посадить на единственное место в обычном самолете. Сказали: полетишь с Ходорковским, его бортом.

Я приехал в аэропорт. И тут выяснилось, что меня неправильно сориентировали, и самолет уже был укомплектован и ждал меня на взлетной полосе. И я залезал туда по приставной лестнице. Самолет мог задержаться и задержался, только потому что его согласился ради какого-то, блин, ведущего задержать Ходорковский. Да, надо подождать человека.

Знаете, так поступил бы далеко не каждый. Прекрасно меня знавший , когда нас задержал безумный пограничник на выезде на товарищеский матч сборной, не подождал, улетел. Там вопрос 15 минут был. Такой был человек, знал меня прекрасно. А Ходор подождал.

Это было давно, очень маленький штрих, но человек тогда ворочал миллиардами, я поэтому не очень верю в то, что он психопат и маньяк богатства и всего остального. Я видал таких. Сегодня я уважаю его деятельность. Она, наверное, правильная и логичная, но эмоций у меня не вызывает – какая-то плавная и спокойная.

Я не за то, чтобы выбрать кого-то, а всех остальных выбросить. Меня вполне устраивает наличие Ходорковского. Меня и наличие Соловьева устраивает. Просто он неконкурентен. Он занимает искусственное положение, преступление в том, что нет больше никого, – сказал Уткин.

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