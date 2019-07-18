«Азмуна и других игроков «Зенита» нелегко купить». Рибальта о трансферах

Спортивный директор Хавьер Рибальта прокомментировал информацию о возможном переходе форварда Сердара Азмуна в .

«Я читал об этом в газетах, но предложений нам не поступало. На мой взгляд, он совершенный игрок. В своем возрасте он уже обладает богатым опытом. Он физически силен, быстр, здорово атакует из глубины, хорошо открывается в свободных зонах. Он много нам дал, забил много голов, показывая отличную игру. Так что для нас он очень важный игрок.

У нас нет необходимости продавать игроков, несмотря на коронавирус. Экономические последствия нас не коснутся. Не думаю, что в ближайшее окно будут большие трансферы, но для «Зенита» это мало что меняет.

У нас были предложения по другим игрокам, не столь значимым, как Азмун, и наш собственник не захотел продавать их. Если кто-то захочет приобрести Азмуна или других наших игроков, их будет нелегко купить», – сказал Рибальта в эфире Radio Marte.