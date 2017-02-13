Зико: «Жирков был для ЦСКА как Месси для «Барселоны»

Бывший тренер ЦСКА Зико вспомнил, как работал с московским клубом.

«Придя в ЦСКА, я просил Гинера не продавать никого из игроков, и мы сразу выиграли Суперкубок. Я видел, что эти футболисты нам необходимы для победы в чемпионате.

Увы, летом ушли два лучших игрока – Жирков и . Это было ужасно. Два футболиста создавали 80% голов ЦСКА. Особенно важен был Жирков. Он значил для нас, как Месси для «Барселоны».

Я выпускал Жиркова в атаку и оставлял ему свободу. Очень креативный футболист. Тогда чуть ли не все голы Вагнера происходили при содействии Жиркова. Фундаментальный футболист.

Мне Сколари звонил по поводу него. Он тогда возглавлял . Зимой просочилась информация, что Жирков переедет в Лондон. Сколари сказал мне: «Я не буду его забирать, потому что он очень важен для тебя». Я до сих пор благодарен Сколари. В результате Жирков остался еще на полгода – до лета», – сказал Зико.