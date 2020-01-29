Глушаков о Тиле: «Под 8-м номером не каждый может играть за «Спартак»

Экс-капитан «Спартака» , ныне выступающий за «Ахмат», прокомментировал игру хавбека красно-белых Гуса Тила.

«Я не особо слежу за «Спартаком», я и про состав ничего не могу говорить. Есть руководство, тренеры. Я не нахожусь в команде, поэтому не могу ничего говорить.

Почему говорил, что место «Спартака» шестое или восьмое в этом сезоне? Потому что ушел костяк, сложно с молодыми бороться за высокие места. Нужны ветераны, которые могли бы повести за собой. Как показал этот сезон, я оказался прав. Значит, разбираюсь в футболе.

Что касается мнения о Тиле, то он не особо играл. Может, ему нужно номер поменять? Под восьмым не каждый может играть за «Спартак» (смеется)», – сказал Глушаков