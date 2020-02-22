Президент «Брешии»: «Не позволю команде играть, если Серия А возобновится. Пусть снимают очки»

Президент «Брешии» высказался о возобновлении чемпионата в условиях пандемии коронавируса в Италии.

«Я повторяю: если чемпионат возобновится, я не позволю «Брешии» играть.

Это не провокация. Пусть лишают нас очков, если хотят, я беру на себя всю ответственность в таком случае.

Я наблюдаю слишком много проявлений эгоизма, слишком многие пытаются использовать ситуацию в своих интересах.

Лотито (владелец «Лацио» – прим. Sports.ru) хочет возобновить матчи? Крики осла не слышны на небесах, как говорят у нас. Я слушаю только тех, кто достоин быть услышанным.

Тем более я даже не понимаю, представляет ли Лотито «Лацио». Он лишь председатель их совета директоров.

Гравина (президент итальянской федерации футбола – прим. Sports.ru)? Пусть меньше болтает на ТВ и внимательнее следит за финансовой ситуацией в клубах. И пусть прокатится по Брешии.

Мне не нужны никакие поблажки, я не боюсь вылета в Серию Б. Я знаю, что клуб не обанкротится и снова пробьется в Серию А», – заявил Челлино.

Президент «Брешии»: «Надо думать не о футболе, а о том, чтобы выжить. Это чума. В этом году играть больше нельзя»