Президент «Брешии»: «Надо думать не о футболе, а о том, чтобы выжить. Это чума. В этом году играть больше нельзя»

Президент «Брешии» Массимо Челлино высказался о проблеме коронавируса в Италии.

«Я думаю только о следующем сезоне. Кубок, скудетто... Лотито (владелец «Лацио» – прим. Sports.ru) хочет скудетто? Пусть берет. Он убежден, что у него непобедимая команда, позволим ему наслаждаться этой мыслью.

Есть гораздо более важные вещи. Нужно думать не о том, когда возобновить турниры, а о том, чтобы выжить. И если говорить о футболе, то все должно быть передвинуто на следующий сезон. Реализм, джентльмены. Это чума.

В этому году больше нельзя играть. Думайте о следующем сезоне. Кто-то все еще не понимает, что происходит, и это хуже, чем вирус. Я не верю в чудеса, уже давно перестал в это верить», – сказал Челлино.

В Италии выявлено почти 54 тысячи случаев заражения коронавирусом. От инфекции погибло около 5 тысяч человек. За вчерашние сутки число заболевших в стране увеличилось почти на 5 тысяч, количество погибших – на 793 человека.