«МЮ» позволит использовать «Олд Траффорд» как пункт переливания крови

поддержит NHS (Национальную службу здравоохранения Англии) в борьбе с коронавирусом.

Клуб обсудил нужды NHS с представителями организации и решил предоставить ей 16 транспортных средств, которыми будут управлять водители-волонтеры. Они будут находиться в режиме ожидания и при необходимости будут использоваться службой здравоохранения.

Кроме того, «Юнайтед» передал организации медицинское оборудование и расходные материалы (защитные маски, перевязочные материалы) в дар.

При этом «МЮ» поощряет желание своих сотрудников выполнять волонтерскую работу на нужды NHS. Те, кто захотят помочь организации, продолжат получать зарплату полностью, несмотря на то, что не будут выполнять свои обязанности в клубе.

Стадион был включен в резервный список мест, которые могут быть переоборудованы в центр переливания крови при необходимости. В заявлении клуба сказано, что это может понадобиться позднее, поскольку сейчас количество доноров в центрах снизилось, и может возникнуть нехватка крови для больных.

Ранее «Манчестер Юнайтед» заявил, что не будет участвовать в государственной программе сохранения рабочих мест и будет платить 940 сотрудникам самостоятельно.