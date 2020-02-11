Клубы АПЛ включат в контракты игроков пункты на случай пауз в лиге. Зарплаты будут снижаться автоматически

Клубы английской Премьер-лиги планируют добавить некоторые пункты в контракты при переговорах с игроками в будущем.

Как сообщает The Telegraph, клубы хотят изменить шаблоны контрактов и добавить туда пункт о длительных остановках сезона в связи с непредвиденными обстоятельствами (как пандемия коронавируса).

Сейчас подобный вариант никак не затрагивается в соглашениях футболистов. В будущем это планируется изменить.

Один из вариантов – это прописать количество недель (например, три), после истечения которых зарплаты игроков автоматически снизятся.

Ранее АПЛ предложила клубам обсудить с игроками снижение зарплат на 30%. Сообщалось, что игроки одного из ведущих клубов отказываются идти на понижение.

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