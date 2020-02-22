Кутателадзе о победе над Дзюбой в PES: «Рад, что оправдал доверие «Спартака». Финал – это финал, даже в PlayStation»

Нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе поделился эмоциями после победы над форвардом Артемом Дзюбой (5:3) в Суперфинале турнира Самой быстрой лиги Sports.ru по PES 2020 при поддержке МегаФона, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Раньше я не играл в PES. Обычно играю в FIFA – раньше против Ананидзе, теперь с Джикией, иногда – с Жиго. Когда пересекаемся и есть немного свободного времени, всегда стараемся играть.

Узнал, что буду играть в Самой быстрой лиге, только за день до того, как стартовал в турнире – скачал игру и немного потренировался. Перед каждой игрой в турнире включал игру и проводил один матч – так разминался.

Сейчас сижу в Москве, я не успел уехать в Париж, где живут родители и брат. Живу на базе в Тарасовке – здесь отличные условия, чтобы поддерживать форму. Можно работать на поле и в зале, но покидать территорию базы нельзя.

Конечно, без футбола очень сложно и скучно, мы же привыкли каждый день тренироваться и играть, а тут хоп – и сразу ничего нет. Так что сейчас читаю биографию Неймара и смотрю на Netflix сериал «Бумажный дом».

Конечно, мне хотелось выиграть. Я поэтому и зашел в турнир, тем более я играю за «Спартак».

Самые тяжелые матчи в Самой быстрой лиге – против «Армейцев» и Дзюбы. Против ЦСКА всегда принципиально, не знаю, там в пинг-понг или гольф, как только я перешел в «Спартак», мне объяснили, насколько важно их обыгрывать. Так что даже несмотря на то, что это киберфутбол, очень приятно.

Финал – это финал, даже в PlayStation. К тому же, Дзюба – друг Ананидзе, я даже звонил Жано сегодня. Он посмеялся, сказал, что хочет, чтобы «Спартак» выиграл.

Очень рад, что по сумме двух матчей я победил и оправдал доверие клуба», – сказал Кутателадзе.

«Спартак» выиграл Суперфинал Самой быстрой лиги! Кутателадзе победил Дзюбу в двух матчах – 5:3