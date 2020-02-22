Дзюба о поражении в Суперфинале: «Все-таки я не киберспортсмен – хочется играть вживую. Поздравляю Кутателадзе с чемпионством»

Форвард Артем Дзюба прокомментировал итог Суперфинала Самой быстрой лиги Sports.ru при поддержке МегаФона в PES 2020 с Николозом Кутателадзе из , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

Кутателадзе стал победителем турнира, обыграв Дзюбу по сумме двух матчей (3:1, 2:2).

«Первый тайм первого матча получился безобразным, вообще без шансов. Считаю, что во втором тайме перехватил инициативу, мог и даже обязан был сравнивать. Промахнулся после выхода один на один – ну а потом получил третий гол в свои ворота.



Во втором тайме полностью доминировал, довел бы его до победы, если бы меня устраивал счет 1:0. А так пришлось раскрываться, пропустил контратаки. После второго пропущенного гола немного психанул, что все залетело, но все-таки собрался и тут же забил второй. Возможно, если бы играли до двух побед, был бы немножко другой итог.



Было прикольно поиграть в Самой быстрой лиге. Поздравляю Кутателадзе с чемпионством. Молодые чаще играют в приставку, у них в целом есть преимущество. Но было интересно поиграть, посоревноваться.



Надеюсь, скоро мы вернемся на футбольные поля. Все-таки я не киберспортсмен – хочется уже играть вживую», – сказал Дзюба.

Таблица Самой быстрой лиги

Самая быстрая лига Sports.ru при поддержке МегаФона