Александр Кержаков: «Кокорин – лучший игрок страны по технике. Не понял, почему он ушел из «Зенита»

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков оценил игру нападающего Александра Кокорина, выступающего на правах аренды в «Сочи».

– Я его считаю лучшим нападающим страны по технической оснащенности, скорости. Это лучший игрок сейчас. Посмотрите, как он играл за «Сочи». Против , например, который претендовал на чемпионство.

Кокорин очень легко разбирался с защитой, используя трюки, которые никто у нас не делает, кроме, может, Еременко и Бакаева. Саша делает это легко и на скорости. Вот что его отличает от других наших футболистов.

– Как восприняли его уход из ?

– Мне не было понятно, почему. Он явно претендовал быть игроком старта «Зенита». Все восторгались его состоянием.

Он столько пропустил, но так играет. Это уровень его таланта, его ментальности – он сам себя готовил. Но, конечно, это и уровень нашего чемпионата, – сказал Кержаков.