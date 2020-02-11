Сердар Азмун: «Кокорин – лучший человек, которого я встречал в России. Он мне как старший брат»

Нападающий Сердар Азмун рассказал об отношении к одноклубнику , выступающему за «Сочи» на правах аренды.

«Кокорин – лучший человек, которого я встречал в России. Он мне как старший брат.

Надеюсь, он будет хорошо играть за «Сочи». Он топ-игрок и точно сможет вернуться в сборную России.

Очень жаль, что Кокорин сейчас не играет в «Зените», – сказал Азмун в прямом эфире с журналисткой Марией Командной в инстаграме.

Кокорин об Азмуне: «Мы с ним хорошо дружим. Он мне как младший брат»