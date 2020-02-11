«Спартак» арендовал самолет для Тила, чтобы он смог вернуться в Нидерланды

Полузащитник Гус Тил на прошлой неделе вернулся в Нидерланды в условиях пандемии коронавируса.

«Когда объявили режим самоизоляции, нам было запрещено выходить. Тогда я связался с посольством», – рассказал Тил в интервью с NPO Radio 1.

Сначала хавбек думал отправиться в Санкт-Петербург, потом уехать в Хельсинки на автобусе и оттуда улететь в Нидерланды. Однако такой вариант возвращения на родину был отвергнут, потому что Тил боялся не успеть пересечь границу с Финляндией.

В итоге «Спартак» решил арендовать для Тила самолет, который доставил игрока в Берлин. Затем он добрался до Нидерландов.

Напомним, что ранее игроки «Спартака» отказались от 40% зарплат в связи с приостановкой чемпионата России.