Александр Кокорин: «Соглашение с «Сочи» у меня до 15 мая. Дальше будет решать «Зенит»

Нападающий Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, высказался о ситуации со своим контрактом.

- У меня арендное соглашение с «Сочи» до 15 мая. Что будет дальше? Наверное, этот вопрос нужно задать «Зениту». Потому что они будут решать.

Сейчас проблематично что-то решать, так как непонятно, что будет дальше и как правильно все распланировать. Поэтому вопросы с контрактами уходят на второй план.

Мне очень приятно, что Федотов назвал меня лучшим футболистом, которого он когда-либо тренировал. В «Сочи» очень приятно работать каждый день, все условия созданы для того, чтобы играть в футбол.

В контракте у меня есть пункт, по которому я смогу сыграть против «Зенита», но за это нужно будет заплатить. Либо мне, либо руководству. Пока такие моменты не обсуждались. Если игра с «Зенитом» будет ключевой для нас, тогда пойдем на это. Знаю, какая это сумма, она в евро.

- Когда успели подружиться с Погба и Фабрегасом?

- За свою карьеру выступал с легионерами высокого класса, которые играли с ними в сборных и дружат. И мне посчастливилось с ними познакомиться.

Мы особо не дружим, было приятно получить от них поздравления с днем рождения.

Многие сейчас играют в компьютерные игры. Так можно убить время. Ну и нужно отдыхать, – рассказал Кокорин.

29-летний нападающий в 4 матчах за «Сочи» забил три мяча и отдал 1 голевую передачу.