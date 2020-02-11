«Спартак» поздравил Мелкадзе с 23-летием: «Ждем, что вернешься в состав красно-белых еще сильнее»

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«Спартак» поздравил с днем рождения форварда Георгия Мелкадзе, выступающего за «Тамбов» на правах аренды.

Сегодня Мелкадзе исполнилось 23 года.

«Желаем Георгию крепкого здоровья, успехов в «Тамбове», где он выступает на правах аренды, и побольше забитых голов! Ждем, что вернешься в состав красно-белых еще сильнее», – сказано в сообщении московского клуба.

В этом сезоне Мелкадзе провел за «Тамбов» 13 матчей в РПЛ, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его полная статистика – здесь.

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