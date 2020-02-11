Роман Широков: «Зенит» не делает ничего плохого. Тратит, но выигрывает. «Спартак» тратит не меньше, но не выигрывает»

Экс-полузащитник и «Спартака» Роман Широков оценил выступления этих клубов.

«Шюрлле года три как закончил, но рано начал (смеется). Последние два года где-то скитается, у него в Дортмунде не получилось. Закончить можно в «Спартаке», я по себе знаю. В ЦСКА я закончил, будучи чемпионом, а в «Спартаке» нет.

«Спартак» – это весело для российского футбола? Вот и все, а «Зенит» чемпион. Тратят они деньги примерно одинаково, но разница в трофеях большая.

Возможно, с новым менеджментом у «Спартака» ситуация поменяется. Сейчас просто фокус на «Зените», потому что он выигрывает. Но при этом он тратит, но и зарабатывает. «Зенит» – не империя зла. Что от него исходит негативного?

Быстрова взяли у «Спартака»… А не заплатили? Быстро собрал вещи и первый приехал, значит, возможно, он хотел играть в «Зените» или ему было некомфортно. Или «Спартак» ни у кого не забирал игроков? Комбаровых у «Динамо» забрали, Гильерме хотели под шумок.

Ничего против «Спартака» и «Зенита» не имею, но не надо в одну сторону смотреть. Для российского футбола «Зенит» не делает ничего плохого. Да, тратит, но выигрывает. «Спартак» тратит не меньше, но не выигрывает», – сказал Широков.

Роман Широков: «Все говорят: «Газпром» – народные деньги. А «Лукойл» – это что?»