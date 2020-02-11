Роман Широков: «Халк – номер два после Вагнера среди легионеров в России»

Бывший полузащитник Роман Широков высказал мнение о бывших игроках петербуржцев – нападающем Халке и хавбеке Данни.

«У меня были непростые отношения с ? Да? Мне казалось, у нас отличные были отношения.

Халк – номер два после среди легионеров в России. У Халка прекрасная личная статистика, но команда с ним выиграла немного.

– супер, просто феноменальный игрок», – сказал Широков.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, выиграв в составе команды чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

Данни играл за клуб из Санкт-Петербурга с 2008 по 2017 год. Вместе с «Зенитом» португалец трижды стал чемпионом России и завоевал Суперкубок УЕФА.