Роман Широков: «Халк – номер два после Вагнера среди легионеров в России»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказал мнение о бывших игроках петербуржцев – нападающем Халке и хавбеке Данни.
«У меня были непростые отношения с Халком? Да? Мне казалось, у нас отличные были отношения.
Халк – номер два после Вагнера Лава среди легионеров в России. У Халка прекрасная личная статистика, но команда с ним выиграла немного.
Данни – супер, просто феноменальный игрок», – сказал Широков.
Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, выиграв в составе команды чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.
Данни играл за клуб из Санкт-Петербурга с 2008 по 2017 год. Вместе с «Зенитом» португалец трижды стал чемпионом России и завоевал Суперкубок УЕФА.