🤣Дзюба поучаствует в шоу Comedy Club – «Карантин Style»

Нападающий Артем Дзюба примет участие в шоу Comedy Club – «Карантин Style».

Его трансляция запланирована на 21:00 по московскому времени на канале ТНТ. Помимо Дзюбы, на связь в этом шоу выйдут Тимати, Григорий Лепс, Павел Воля и Гарик Харламов.

Дзюба расскажет, как поддерживает форму, находясь в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Также он признался, что, сидя дома, играет в FIFA 20.

«Забавно, что после карантина все наши футболисты выйдут с накачанными пальцами», — пошутил Харламов в видеоанонсе шоу, который опубликовал канал ТНТ.