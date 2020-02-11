Президент «Урала»: «Лучше закончить РПЛ сейчас, ведь Бельгия склоняется к этому. Они могут, а мы нет?»

Президент Григорий Иванов поделился мнением о том, как следует завершить сезон в РПЛ.

– Пока толком ничего сказать не могу, все в неведении. Нет полной ясности. Когда коронавирус пойдет на спад? Все то же самое...

– Правда, что вы выступили за обнуление чемпионата?

– А разве это новость? Я об этом уже говорил в интервью. Разве нет? Самое плохое, что мы находимся в неведении. Когда все возобновится... Как готовиться? У нас времени не остается на следующий сезон.

– А если этот сезон возобновится в июне?

– Ну и что? А трансферное окно, а подготовка? Когда следуюший сезон начнется? Сплошная неразбериха. Такие дела...

– Однако УЕФА рекомендует лигам доиграть свои чемпионаты.

– Что значит – рекомендует? Но ведь Бельгия склоняется к тому, чтобы завершить чемпионат [Накануне стало известно, что бельгийский чемпионат уже отменен]. Так? Они, значит, могут, а мы нет? Я выразил свою точку зрения. Лучше все закончить сейчас.

– Когда наступит какая-то ясность?

– А откуда я знаю? Все от пандемии зависит.

– На сколько процентов в «Урале» сократили зарплату игроками?

– Да не буду я на эту тему в СМИ говорить! У нас легионеры и так из-за этой всей истории упали в зарплате где-то на 20 процентов. Я им должен сказать: «Ребят, мы вам еще срежем?» Не знаю... Не было разговора на эту тему. Они разъехались.

– Кто еще выступил за обнуление сезона?

– Не я один. «Уфа», еще кто-то. Это не только моя позиция, – сказал Иванов.

Накануне Бельгия стала первой в Европе страной, где был окончательно остановлен сезон.

Президент «Урала»: «Я за завершение этого сезона РПЛ без чемпиона и за начало нового розыгрыша»

Некоторые клубы РПЛ – за обнуление сезона. Это тотально неграмотно, и сама лига нацелена на доигровку летом