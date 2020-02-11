Президент «Урала»: «Лучше закончить РПЛ сейчас, ведь Бельгия склоняется к этому. Они могут, а мы нет?»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о том, как следует завершить сезон в РПЛ.
– Пока толком ничего сказать не могу, все в неведении. Нет полной ясности. Когда коронавирус пойдет на спад? Все то же самое...
– Правда, что вы выступили за обнуление чемпионата?
– А разве это новость? Я об этом уже говорил в интервью. Разве нет? Самое плохое, что мы находимся в неведении. Когда все возобновится... Как готовиться? У нас времени не остается на следующий сезон.
– А если этот сезон возобновится в июне?
– Ну и что? А трансферное окно, а подготовка? Когда следуюший сезон начнется? Сплошная неразбериха. Такие дела...
– Однако УЕФА рекомендует лигам доиграть свои чемпионаты.
– Что значит – рекомендует? Но ведь Бельгия склоняется к тому, чтобы завершить чемпионат [Накануне стало известно, что бельгийский чемпионат уже отменен]. Так? Они, значит, могут, а мы нет? Я выразил свою точку зрения. Лучше все закончить сейчас.
– Когда наступит какая-то ясность?
– А откуда я знаю? Все от пандемии зависит.
– На сколько процентов в «Урале» сократили зарплату игроками?
– Да не буду я на эту тему в СМИ говорить! У нас легионеры и так из-за этой всей истории упали в зарплате где-то на 20 процентов. Я им должен сказать: «Ребят, мы вам еще срежем?» Не знаю... Не было разговора на эту тему. Они разъехались.
– Кто еще выступил за обнуление сезона?
– Не я один. «Уфа», еще кто-то. Это не только моя позиция, – сказал Иванов.
Накануне Бельгия стала первой в Европе страной, где был окончательно остановлен сезон.
Президент «Урала»: «Я за завершение этого сезона РПЛ без чемпиона и за начало нового розыгрыша»
Некоторые клубы РПЛ – за обнуление сезона. Это тотально неграмотно, и сама лига нацелена на доигровку летом